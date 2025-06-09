Обмен пленными: в Коордштабе объяснили, почему не озвучивают количество возвращенных украинцев

Украина и Россия в понедельник, 9 июня, провели очередной обмен пленными. Однако количество возвращенных украинцев в этот раз не озвучили из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В Коордштабе добавили, что Украина последовательно работает над реализацией формулы обмена "всех на всех" во всех категориях.

"66-й обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса", - говорится в сообщении.

Обмен пленными

В понедельник, 9 июня, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить пленных из отдельных категорий, согласованных на переговорах в турецком Стамбуле 2 июня.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня среди категорий тех, кого удалось вернуть - это раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

По его словам, украинская сторона рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

Между тем украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что сегодня удалось вернуть домой украинцев до 25 лет, преимущественно 2000 года рождения. Это воины ВСУ, ГПСУ, НГУ, ТРО.

"Есть возвращенные защитники Морской пехоты Украины, Десантно-штурмовых войск. А также те защитники, которые попали в плен в Мариуполе", - заявил Лубинец.

Подавляющее большинство из возвращенных находилась в неволе с 2022 года, есть те, кто попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными проинформировал, что все возвращенные сегодня из российского плена являются представителями рядового и сержантского состава.

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