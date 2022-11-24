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Обмен пленными с Россией. Красный Крест не принимает участие, но готов стать посредником

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Четверг 24 ноября 2022 02:52
Обмен пленными с Россией. Красный Крест не принимает участие, но готов стать посредником Фото: обмен военнопленными между Украиной и РФ (gur.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Международный комитет Красного Креста не принимал участия в процессах обмена военнопленными между Украиной и Россией, но готов выступить нейтральным посредником при условии согласия обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МККК Роберта Мардини в интервью газете "Известия".

"Мы не играли в этом (обменах военнопленными, - Ред.) никакой роли. Но мы, конечно, готовы выступить нейтральным посредником, если стороны пожелают такую поддержку", - сказал он.

При этом Мардини обратил внимание на важность допуска представителей МККК ко всем военнопленным.

"В то же время пункт, на котором я буду продолжать настаивать как представитель МККК, - нам важно иметь доступ ко всем военнопленным, где бы они ни содержались", - отметил руководитель организации и добавил, что "это обязанность" сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что 23 ноября Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского.

Перед тем в этом месяце в рамках обмена военнопленных с РФ украинская сторона смогла вернуть еще 45 человек.

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Обмен пленными Красный Крест
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