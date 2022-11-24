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Обмін полоненими з Росією. Червоний Хрест не бере участі, але готовий стати посередником

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Четвер 24 листопада 2022 02:52
Обмін полоненими з Росією. Червоний Хрест не бере участі, але готовий стати посередником Фото: обмін військовополоненими між Україною та РФ (gur.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Міжнародний комітет Червоного Хреста не брав участі у процесах обміну військовополоненими між Україною та Росією, але готовий виступити нейтральним посередником за умови згоди обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МКЧХ Роберта Мардіні в інтерв'ю газеті "Известия".

"Ми не грали в цьому (обмінах військовополоненими, - Ред.) жодної ролі. Але ми, звичайно, готові виступити нейтральним посередником, якщо сторони забажають таку підтримку", - сказав він.

При цьому Мардіні звернув увагу на важливості допуску представників МКЧХ до всіх військовополонених.

"Водночас пункт, на якому я продовжуватиму наполягати як представник МКЧХ, - нам важливо мати доступ до всіх військовополонених, де б вони не утримувалися", - зазначив керівник організації та додав, що "це обов'язок" сторін конфлікту.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного.

Перед тим цього місяця в рамках обміну військовополонених з РФ українська сторона змогла повернути ще 45 людей.

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