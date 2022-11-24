Обмін полоненими з Росією. Червоний Хрест не бере участі, але готовий стати посередником

Міжнародний комітет Червоного Хреста не брав участі у процесах обміну військовополоненими між Україною та Росією, але готовий виступити нейтральним посередником за умови згоди обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МКЧХ Роберта Мардіні в інтерв'ю газеті " Известия ".

"Ми не грали в цьому (обмінах військовополоненими, - Ред.) жодної ролі. Але ми, звичайно, готові виступити нейтральним посередником, якщо сторони забажають таку підтримку", - сказав він.

При цьому Мардіні звернув увагу на важливості допуску представників МКЧХ до всіх військовополонених.

"Водночас пункт, на якому я продовжуватиму наполягати як представник МКЧХ, - нам важливо мати доступ до всіх військовополонених, де б вони не утримувалися", - зазначив керівник організації та додав, що "це обов'язок" сторін конфлікту.