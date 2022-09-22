Обмен пленными между Украиной и Россией происходил на территории четырех стран

Обмен более 200 защитников Украины, которые находились в российском плену, происходил на территории сразу четырех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в ходе брифинга .

"Окончательная часть обмена прошла непосредственно в Анкаре. А вообще все происходило в четырех странах. С самого утра мы координировали, в Эр-Рияде мы смогли забрать 10 защитников, которые представляли наших партнеров", - отметил Ермак.

По его словам, обмен британских военнопленных показал, что Украина даже в такое время относится с большим уважением к странам-союзникам, граждане которых помогают защищать нашу страну на фронте.

Также Ермак добавил, что обмен военнопленных происходил в Черниговской области.

При этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что один из этапов обмена происходил в Польше.