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Обмен пленными между Украиной и Россией происходил на территории четырех стран

Новина українською →
Киев, Четверг 22 сентября 2022 19:51
Обмен пленными между Украиной и Россией происходил на территории четырех стран Фото: обмен пленными между Украиной и Россией происходил на территории четырех стран (t.me/sbukr)
Автор: Иван Носальский

Обмен более 200 защитников Украины, которые находились в российском плену, происходил на территории сразу четырех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в ходе брифинга.

"Окончательная часть обмена прошла непосредственно в Анкаре. А вообще все происходило в четырех странах. С самого утра мы координировали, в Эр-Рияде мы смогли забрать 10 защитников, которые представляли наших партнеров", - отметил Ермак.

По его словам, обмен британских военнопленных показал, что Украина даже в такое время относится с большим уважением к странам-союзникам, граждане которых помогают защищать нашу страну на фронте.

Также Ермак добавил, что обмен военнопленных происходил в Черниговской области.

При этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что один из этапов обмена происходил в Польше.

Напомним, сегодня, 22 сентября, стало известно, что в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, среди которых - 108 бойцов "Азова".

Более детально о процессе обмена пленными между Украиной и РФ можете узнать в материале РБК-Украина.

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