Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
Обмін понад 200 захисників України, які перебували у російському полоні, відбувався на території одразу чотирьох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час брифінгу.
"Остаточна частина обміну пройшла безпосередньо в Анкарі. А взагалі все відбувалося у чотирьох країнах. З самого ранку ми координували, в Ер-Ріяді ми змогли забрати 10 захисників, які представляли наших партнерів", - зазначив Єрмак.
За його словами, обмін британських військовополонених показав, що Україна навіть у такий час ставиться з великою повагою до країн-союзників, громадяни яких допомагають захищати нашу країну на фронті.
Також Єрмак додав, що обмін військовополонених відбувався у Чернігівській області.
При цьому начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що один із етапів обміну відбувався у Польщі.
Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, стало відомо, що в рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, серед яких - 108 бійців "Азова".
Більш детально про процес обміну полоненими між Україною та РФ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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