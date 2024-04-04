"Ограниченно пригодных" к службе больше не будет. Что делать тем, кто имеет этот статус

Статус "ограниченно пригодный" к военной службе отменили в Украине. Военнообязанные, имеющие этот статус, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Как отмечает Минобороны, отмена статуса "ограниченно пригодный" не означает автоматического перехода к другому статусу "пригодный" или "непригодный". Закон вступает в силу через месяц после опубликования, то есть 4 мая 2024 года.

Граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВЛК в течение девяти месяцев после вступления закона в силу - до 04 февраля 2025 года.

После вступления закона в силу правительство имеет три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе.

После повторного осмотра военные признаны ﻿﻿непригодными - будут

уволены с военной службы, а пригодные - продолжат проходить военную службу

В свою очередь военнообязанные признанные ﻿﻿непригодными исключаются из воинского учета, а ﻿﻿пригодные - могут проходить службу.