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"Ограниченно пригодных" к службе больше не будет. Что делать тем, кто имеет этот статус

Украина, Четверг 04 апреля 2024 12:59
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"Ограниченно пригодных" к службе больше не будет. Что делать тем, кто имеет этот статус Фото: Минобороны рассказало об изменениях для тех, кто имел статус "ограниченно пригодный" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Статус "ограниченно пригодный" к военной службе отменили в Украине. Военнообязанные, имеющие этот статус, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Как отмечает Минобороны, отмена статуса "ограниченно пригодный" не означает автоматического перехода к другому статусу "пригодный" или "непригодный". Закон вступает в силу через месяц после опубликования, то есть 4 мая 2024 года.

Граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВЛК в течение девяти месяцев после вступления закона в силу - до 04 февраля 2025 года.

После вступления закона в силу правительство имеет три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе.

После повторного осмотра военные признаны ﻿﻿непригодными - будут
уволены с военной службы, а пригодные - продолжат проходить военную службу

В свою очередь военнообязанные признанные ﻿﻿непригодными исключаются из воинского учета, а ﻿﻿пригодные - могут проходить службу.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать, по меньшей мере, до 13 мая 2024 года. Ожидается, что военное положение и мобилизацию продлят.

Недавно парламент в целом принял закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Больше об изменениях в процессе мобилизации и как изменятся правила для военных - узнайте в материале РБК-Украина.

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