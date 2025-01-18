Ограниченно пригодные после 4 февраля могут оказаться в розыске в "Резерв+": как этого избежать

В министерстве напоминают, что ограниченно пригодные должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона №3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.

Невыполнение нормы - это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За это может быть наложен штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан - или от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если лицо со статусом "ограниченно пригодный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в "Резерв+" останется без изменений. Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки - в "Резерв+" отобразится статус "в розыске".

mod.gov.ua