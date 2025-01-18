Обмежено придатні після 4 лютого можуть опинитися в розшуку в "Резерв+": як цього уникнути

У міністерстві нагадують, що обмежено придатні повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону №3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

Невиконання норми - це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За це може бути накладено штраф у розмірі від 1 тисячі до 1,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - або від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Якщо особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки - в "Резерв+" відобразиться статус "в розшуку".

mod.gov.ua