Обмежено придатні після 4 лютого можуть опинитися в розшуку в "Резерв+": як цього уникнути

Фото: обмежено придатні можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці, які були до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, повинні пройти медичний огляд до 4 лютого. В іншому випадку у застосунку "Резерв+" у них з'явиться статус "в розшуку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У міністерстві нагадують, що обмежено придатні повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону №3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно. Невиконання норми - це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За це може бути накладено штраф у розмірі від 1 тисячі до 1,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - або від 17 до 25,5 тисячі гривень. Якщо особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки - в "Резерв+" відобразиться статус "в розшуку". mod.gov.ua