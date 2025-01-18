Обмежено придатні після 4 лютого можуть опинитися в розшуку в "Резерв+": як цього уникнути
Українці, які були до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, повинні пройти медичний огляд до 4 лютого. В іншому випадку у застосунку "Резерв+" у них з'явиться статус "в розшуку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
У міністерстві нагадують, що обмежено придатні повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону №3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.
Невиконання норми - це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За це може бути накладено штраф у розмірі від 1 тисячі до 1,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - або від 17 до 25,5 тисячі гривень.
Якщо особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки - в "Резерв+" відобразиться статус "в розшуку".
mod.gov.ua
Яка різниця "придатний" та "непридатний"
У зв'язку зі скасуванням в Україні статусу "обмежено придатний" до військової служби були розроблені нові статуси військовозобов'язаних. Їх визначає військово-лікарська комісія (ВЛК).
У вересні 2024 року Командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка забороняє мобілізацію "обмежено придатних" чоловіків віком від 18 до 25 років без їхньої згоди.
Детальніше про категорії придатності до військової служби - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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