Ограничение цены на нефть России: ЕС допустил отдельные исключения

"Предельный лимит цен должен применяться к транспортировке морем в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг", - говорится в сообщении.

В Евросоюзе заявили, что это никак не касается тех исключений, которые позволяют некоторым государствам-членам продолжать импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в связи с их особой ситуацией или в случае, если поставка сырой нефти по трубопроводу из России прервана из не зависимых от ных причин

Также ЕС запретит предоставлять техобслуживание и страховать суда третьих стран, перевозящих нефть РФ, цена которой была выше установленной.

"В случае если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из РФ, цена которых была выше установленной, ему должно быть запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках", - говорится в документе.