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Обмеження ціни на нафту Росії: ЄС допустив окремі виключення

Фото: Обмеження ціни на нафту Росії: ЄС допустив окремі виключення (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

ЄС у новому пакеті санкцій допустив виключення з режиму обмежень ціни на російську нафту, якщо це важливо для енергобезпеки конкретної країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

"Граничний ліміт цін повинен застосовуватися до транспортування морем до третіх країн сирої нафти та деяких нафтопродуктів, а також до надання пов'язаних з цим послуг", - йдеться в повідомленні.

В Євросоюзі заявивили, що це ніяк не стосується тих винятків, які дозволяють деяким державам-членам продовжувати імпорт сирої нафти та нафтопродуктів з Росії в зв'язку з їх особливою ситуацією або у разі, якщо постачання сирої нафти трубопроводом з Росії перервано з не залежних від них причин

Також ЄС заборонить надавати техобслуговування та страхувати судна третіх країн, які перевозять нафту РФ, ціна якої була вищою за встановлену.

"У разі якщо судно під прапором третьої країни перевозило сиру нафту або нафтопродукти з РФ, ціна яких була вищою за встановлену, йому має бути заборонено надавати технічне обслуговування, брокерські послуги, фінансування та фінансову допомогу, включаючи страхування у майбутніх перевезеннях", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.

Докладніше про новий пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений”.

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