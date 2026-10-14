Работает ли Starlink для граждан и бизнеса в Украине: объяснение поставщика

Ночные ограничения относятся только к военному сервису Starshield, которым пользуются Силы обороны. Для гражданских терминалов Starlink ничего не изменилось.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил Николай Калиниченко, CEO компании-поставщика Starlink в Украину Adaptis.

Что с гражданскими терминалами

По словам Калиниченко, все сегодняшние новости касаются именно Starshield. Это отдельный военный сервис SpaceX, которым пользуются Силы обороны.

Он объяснил, что для обычных терминалов Starlink ограничение скорости при движении действует давно. У Starshield такого ограничения не было, но этой ночью оно появилось и для него. Поэтому на требуемых скоростях военные терминалы перестали работать.

По словам Калиниченко, обычных пользователей Starlink эта ситуация не касается.

"Для обычных пользователей Starlink ничего не изменилось. Если терминал стоит у вас дома, в машине или на предприятии, он работает так же, как и вчера. Ограничения для гражданских терминалов никто не менял", - отметил CEO Adaptis.

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