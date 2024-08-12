Некоторые поезда в Польшу будут курсировать по ограниченному маршруту: список

Из-за ремонтных работ на польской железной дороге некоторые поезда Хелмского направления будут курсировать с ограниченным маршрутом. Это продлится до 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Отмечается, что ограничения не касаются следующих поездов:
Эти рейсы будут продолжать курсировать по обычному графику.
Ограничения будут продолжаться по маршрутах поездов:
Они будут ограничены до польской пограничной станции Дорохуск, которая находится в 25 км от Хелма. Пассажиры этих поездов будут проходить пограничный и таможенный контроль в поезде "Укрзализницы".
Отмечается, что на станции Дорохуск будет осуществляться пересадка на польские поезда в Варшаву и из Варшавы.
УЗ обращает внимание, что пересадки на станции Дорохуск являются вынужденным временным шагом.
"Станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта, эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд", - отметили в компании.
Напомним, "Укрзализныця" начала продажу билетов на детский вагон, который уже начал курсировать в составе поезда №15/16 "Харьков - Ясиня".
РБК-Украина также сообщало, что с 10 августа движение двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль" будет изменено для уменьшения задержек при прохождении границы.
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