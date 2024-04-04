Ограничения у границы. В Сумской области напомнили о правилах в 5-километровой зоне

До завершения действия военного положения в 5-километровой пограничной зоне Сумской области действуют дополнительные ограничения.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

"Ограничения в 5-километровой зоне продолжают действовать, поэтому прошу не пренебрегать правилами. Это опасная территория, которая постоянно находится под обстрелами. Будьте осторожны, берегите себя и родных!", - добавил начальник Сумской городской военной администрации.

По словам Дрозденко, до завершения действия военного положения действуют следующие дополнительные ограничения:

Ситуация в Сумской области

В марте русские военные усилили обстрелы Сумской области. Только на 18 марта в области фиксировали до 100 обстрелов в сутки.

Напомним, 17 марта в Сумах были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. В результате вражеского обстрела никто из граждан не пострадал.

Кроме того, стражи порядка задержали российского агента, который готовил ракетный удар по объектам "Укрзализныци" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Вчера сумчан призвали сообщать о "фотографах" инфраструктуры.

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