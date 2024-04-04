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Ограничения у границы. В Сумской области напомнили о правилах в 5-километровой зоне

Сумская область, Четверг 04 апреля 2024 20:32
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Ограничения у границы. В Сумской области напомнили о правилах в 5-километровой зоне Фото: в Сумской области напомнили о правилах в 5-километровой пограничной зоне (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

До завершения действия военного положения в 5-километровой пограничной зоне Сумской области действуют дополнительные ограничения.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

По словам Дрозденко, до завершения действия военного положения действуют следующие дополнительные ограничения:

  • запрещение свободного въезда, пребывания, проживания, передвижения, не связанных с вопросами обороны и фортификации, спасательных работ;
  • запрет на проведение работ не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны государственной границы.

"Ограничения в 5-километровой зоне продолжают действовать, поэтому прошу не пренебрегать правилами. Это опасная территория, которая постоянно находится под обстрелами. Будьте осторожны, берегите себя и родных!", - добавил начальник Сумской городской военной администрации.

Ситуация в Сумской области

В марте русские военные усилили обстрелы Сумской области. Только на 18 марта в области фиксировали до 100 обстрелов в сутки.

Напомним, 17 марта в Сумах были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. В результате вражеского обстрела никто из граждан не пострадал.

Кроме того, стражи порядка задержали российского агента, который готовил ракетный удар по объектам "Укрзализныци" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Вчера сумчан призвали сообщать о "фотографах" инфраструктуры.

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