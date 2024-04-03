В Сумах горожан просят сообщать о "фотографах" инфраструктуры: куда звонить

В Сумах жителей громады просят сообщать о подозрительных людях, осуществляющих фото и видеосъемку критической инфраструктуры. Жителей призывают сразу звонить по телефону в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую городскую военную администрацию.

"Если вы заметили подозрительных лиц, фотографирующих объекты критической инфраструктуры, ключевые транспортные развязки, админздания, предприятия и прочее, не оставайтесь безразличными", - говорится в сообщении ГВА.



В подобных случаях граждан призывают обращаться на спецлинию "102". Поскольку фотосъемка объектов критической инфраструктуры может привести к корректировке воздушных ударов по территории Украины. Напомним, во время войны запрещено снимать военных, технику, места попадания ракет, кроме того, в стране введен запрет на фотографирование ряда учреждений - зданий облсоветов и горсоветов и предприятий.