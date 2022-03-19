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"Обмінний фонд" або відновлення країни: в МВС розповіли, що робитимуть з полоненими окупантами

Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що робитимуть російськими військовополоненими. Їх, відповідно до норм міжнародного права, використовуватимуть для відбудови України, або як "обмінний фонд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна в ефірі телемарафону.

"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені будуть максимально використані надалі для відновлення економічного потенціалу нашої країни й, можливо, як обмінний фонд", - сказав Єнін.

Він також наголосив, що Україна зобов'язується утримувати їх відповідно до ратифікованих Київом норм міжнародного права.

Зазначимо, на сьогодні офіційно в українському полоні перебувають 562 російських військовослужбовців, при цьому Росія не розкриває кількість українських військовополонених.

Раніше президент Володимир Зеленський у розмові з прокурором Міжнародного кримінального суду говорив, що українська армія взяла в полон близько 2 000 російських військових.

Додамо, за даними Генпрокуратури, що в Україні вже працюють спеціальні табори для військовополонених.

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