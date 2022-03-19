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"Обменный фонд" или восстановление страны: в МВД рассказали, что будут делать с пленными оккупантами

Фото: первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве внутренних дел пояснили, что будут делать российскими военнопленными. Их, в соответствии с нормами международного права, будут использовать для восстановления Украины, или как "обменный фонд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности Женевской конвенцией, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Безусловно, указанные пленные будут максимально использованы в дальнейшем для восстановления экономического потенциала нашей страны и, возможно, как обменный фонд", - сказал Енин.

Он также подчеркнул, что Украина обязуется удерживать их в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

Отметим, на сегодня официально в украинском плену находятся 562 российских военнослужащих, при этом Россия не раскрывает количество украинских военнопленных.

Ранее президент Владимир Зеленский в разговоре с прокурором Международного уголовного суда говорил, что украинская армия взяла в плен около 2 000 российских военных.

Добавим, по данным Генпрокуратуры, что в Украине уже работают специальные лагеря для военнопленных.

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