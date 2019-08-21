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У Суркова допускають обмін полоненими між Україною і РФ незабаром

Новини » Політика    21.08.2019 - 11:19
У Суркова допускають обмін полоненими між Україною і РФ незабаром
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

У Росії не виключають видачу політв'язнів і моряків

Російська Федерація і Україна в найближчі тижні можуть провести обмін полоненими. Про це заявив директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента РФ Владислава Суркова, передають російські ЗМІ.

За його словами, в найближчі тижні може відбутися обмін, в рамках якого Україні передадуть політв'язнів і моряків.

"Не здивуюся, якщо в найближчі тижні відбудеться обмін утримуваних осіб... І моряків теж. Хоч це і не питання нормандського формату, а швидше двосторонніх відносин Росії і України, як і вся ця азово-керченська історія", - зазначив Чеснаков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п'ятьох українських політв'язнів могли перевести до московського СІЗО "Лефортово". Зокрема, в ізоляторі прийняли передачі для Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка. Раніше їх утримували в різних колоніях Росії.

Раніше адвокат політв'язня Володимира Балуха заявив, що його підзахисного вивезли в невідомому напрямку. До цього українець перебував в колонії №4 міста Торжок Тверської області.

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