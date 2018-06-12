Обмін Сенцова і Кольченка може відбутися за участю Туреччини, - Джемілєв

Туреччина може виступити посередником в обміні політв'язнів між Україною і Росією

Обмін українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, незаконно утримуваних в Росії, може відбутися за участю Туреччини. Про це заявив Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу ATR.

Так, за словами Джемілєва, Туреччина може виступити посередником в обміні політв'язнів між Україною і Росією, як це було у випадку з представниками Меджлісу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.

Джемілєв зазначив, що за словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, президент РФ Володимир Путін "просто так нічого не віддає".

"Ми знаємо, що Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза обміняли на двох професійних вбивць, співробітників ГРУ, які займалися вбивством чеченських дисидентів. Але я все одно сказав (Ердогану, - ред.): "Може, у вас в заначці є ці бандити, може, обміняємо все-таки на наших патріотів". (Ердоган, - ред.) сказав: "Подумаємо". Такий обмін не виключається", - заявив Джемілєв, зазначивши, що життя Сенцова і Кольченка представляє для України велику цінність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко доручив Уповноваженому Верховної ради України (ВРУ) з прав людини Людмилі Денисовій відвідати українських політв'язнів в Російській Федерації (РФ).