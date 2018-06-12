Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Обмін Сенцова і Кольченка може відбутися за участю Туреччини, - Джемілєв

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 12:15
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Туреччина може виступити посередником в обміні політв'язнів між Україною і Росією

Обмін українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, незаконно утримуваних в Росії, може відбутися за участю Туреччини. Про це заявив Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу ATR.

Так, за словами Джемілєва, Туреччина може виступити посередником в обміні політв'язнів між Україною і Росією, як це було у випадку з представниками Меджлісу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.

Джемілєв зазначив, що за словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, президент РФ Володимир Путін "просто так нічого не віддає".

"Ми знаємо, що Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза обміняли на двох професійних вбивць, співробітників ГРУ, які займалися вбивством чеченських дисидентів. Але я все одно сказав (Ердогану, - ред.): "Може, у вас в заначці є ці бандити, може, обміняємо все-таки на наших патріотів". (Ердоган, - ред.) сказав: "Подумаємо". Такий обмін не виключається", - заявив Джемілєв, зазначивши, що життя Сенцова і Кольченка представляє для України велику цінність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко доручив Уповноваженому Верховної ради України (ВРУ) з прав людини Людмилі Денисовій відвідати українських політв'язнів в Російській Федерації (РФ).

На перегляді порядку денного ЄП не згадали про продовження санкцій проти Росії, - журналіст Сенцов голодує 30-й день, перебуваючи у медчастині, - правозахисниця
Теги публікації: Російська Федерація, Турция, Олег Сенцов, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся