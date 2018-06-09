Порошенко доручив омбудсмену відвідати українських політв'язнів у РФ

Наразі Україна формує список політв'язнів, яких планує відвідати омбудсмен

Президент України Петро Порошенко доручив Уповноваженій Верховної Ради України (ВРУ) з прав людини Людмилі Денісовій відвідати українських політв'язнів у (Російській Федерації (РФ). Про це Денісова повідомила в ефірі "112 Україна".

"Я тільки що була у президента, він доручив мені поїхати до Російської Федерації до наших громадян, які утримуються у тюрмах", - зазначила вона.

За словами Денісової, наразі вона домовляється з російським омбудсменом про день, коли вона їхатиме до РФ та про день, коли представники РФ приїдуть до України.

"Ми формуємо список і надаємо до уповноваженої РФ. У нас багато адрес. Перша адреса буде Москва... Наступна поїздка буде до автономної республіки Крим", - додала вона.

Як повідомила Денісова, відвідуючи українських політв'язнів вона перевірятиме умови їх утримання, дотримання законодавства, і виконання міжнародних конвенцій.

Крім того, Денісова зазначила, що до списку, що наразі формується, увійдуть, зокрема, Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Роман Сущенко.

За словами українського омбудсмена, російська сторона наразі назвала прізвище тільки підозрюваного у держзраді керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко та президент РФ Володимир Путін обговорили питання звільнення українських політв'язнів.

У ході розмови Порошенко та Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених.