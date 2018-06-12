Обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции, - Джемилев

Турция может выступить посредником в обмене политзаключенных между Украиной и Россией

Обмен украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, незаконно удерживаемых в России, может состояться при участии Турции. Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала ATR.

Так, по словам Джемилева, Турция может выступить посредником в обмене политзаключенных между Украиной и Россией, как это было в случае с представителями Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Джемилев отметил, что по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президент РФ Владимир Путин "просто так ничего не отдает".

"Мы знаем, что Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза обменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал (Эрдогану, - ред.): "Может, у вас в заначке есть эти бандиты, может, обменяем все-таки на наших патриотов". (Эрдоган, - ред.) сказал: "Подумаем". Такой обмен не исключается", - заявил Джемилев, отметив, что жизнь Сенцова и Кольченко представляет для Украины большую ценность.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил Уполномоченному Верховной рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации (РФ).