ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мінську почалося перше після нормандської зустрічі засідання ТКГ

Новини » Політика     18.12.2019 - 12:47
У Мінську почалося перше після нормандської зустрічі засідання ТКГ
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Сьогодні обговорять обмін полоненими та припинення вогню

У столиці Білорусі сьогодні, 18 грудня, почалося засідання Тристоронньої контактної групи вперше після зустрічі у нормандському форматі, яка відбулася 9 грудня в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Так, сьогодні у Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Планувалося, що в ході сьогоднішнього засідання ТКГ сторони обговорять формулу обміну полоненими, питання повного та всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.

У Мінську почалося перше після нормандської зустрічі засідання ТКГ

Нагадаємо, раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков розповів, що під час засідання в Мінську 18 грудня сторони розглянуть питання формули обміну полоненими. Він додав, що існує можливість проведення обміну до кінця 2019 року.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що під час засідання ТКГ у Мінську 18 грудня буде узгоджена дата припинення вогню на Донбасі. Пристайко зазначав, що питання припинення вогню розглянуть на засідання робочих підгруп ТКГ.

Додамо, російська сторона заявила, що ТКГ обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на зустрічі 18 грудня у Мінську. Однак представники РФ не уточнили, про які ділянки йде мова.

Контактна група 18 грудня обговорить нові ділянки розведення на Донбасі У Путіна назвали умови зміни формату контактної групи по Донбасу
Новини України МинскКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся