Обмін полоненими: омбудсмен оприлюднила фото з 9 звільненими

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

"ДНР" повернула Києву 9 громадян

У межах нового обміну на Донбасі звільнені кілька громадян. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на Telegram-каналі.

Разом з тим, вона оприлюднила фотографію, на якій 9 осіб стоять поблизу транспортного засобу.

"Наші звільнені громадяни", - написала вона.

Фото: звільнені українці (web.telegram.org)

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими між Донецьком і Києвом, який проходив на КПВВ "Майорск". Через карантин після повернення в Київ звільнені українці вирушать на обов'язкову обсервацію.

У "ДНР" повідомили, що повернули Києву 9 людей, один відмовився. А у "ЛНР" повідомили, що обмін проходитиме за формулою "11 на 7". Офіс Володимира Зеленського очікує повернення додому 19 українців.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що звільнені українці пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію у зв'язку з пандемією COVID-19.

Також в Офісі Зеленського повідомили, що тривають переговори про звільнення українців, які знаходяться на території окупованого Криму і в Росії. У президента зазначили, що оприлюднення в ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їх включення в списки на звільнення.