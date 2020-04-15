Обмін полоненими: всі учасники пройдуть 14-денну обсервацію

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

На даний момент узгоджуються останні деталі обміну

Всі повернуті громадяни України в рамках обміну полонених з ОРДЛО пройдуть 14-денну обсервацію. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денисова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на даний момент йдуть останні узгодження щодо дати, списків і логістики передачі полонених.

"Черговий етап взаємного звільнення громадян у процесі підготовки. Він відбудеться на цьому тижні. Здійснюється останнім узгодження дати, списки та логістики передачі громадян. Наші громадяни, яких ми повертаємо, пройдуть обов'язкову обсервацію. Всі хто залучені в процес взаємного звільнення використовують всі наявні важелі та інструменти для повернення з полону наших громадян, де б вони незаконно не було", - заявила Денисова.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що дата обміну полоненими, який повинен відбутися до православної Пасхи, постійно уточнюється.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що всі деталі обміну полоненими на Донбасі вже узгоджені.

Очікується, що обмін пройде до 17 квітня включно за формулою "19 на 18". При цьому повідомлялося, що у списках обміну полоненими не буде кримчан.