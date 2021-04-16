Зеленський про обмін "всіх на всіх": Росія та сепаратисти не передають списки ОБСЄ

Обмін полоненими не відбувається через те, що Росія та сепаратисти не передали списки ОБСЄ. Україна зі свого боку виконала всі умови.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів у Франції 16 квітня .

Він нагадав, що в грудні 2019 року "нормандська четвірка" домовилась про відкриття КПВВ та обмін полоненими.

"Ми передали ОБСЕ списки "всіх на всіх". Списки з боку Росії і з боку сепаратистів ОБСЄ не передали", - сказав Зеленський.

Також він додав, що українська сторона відкрила всі КПВВ для гуманітарної допомоги цивільним, згідно домовленостей.

"На сьогодні та сторона (ОРДЛО, - ред.) заблокувала КПВВ, вона дуже рідко відкриває, тільки для гуманітарних вантажів, люди не просуваються завдяки новим КПВВ. Поведінка ця незрозуміла", - додав Зеленський.