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Україна запропонувала передати в ОРДЛО п'ять осіб в рамках обміну полоненими. Бойовики мовчать

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 01:11
Україна запропонувала передати в ОРДЛО п'ять осіб в рамках обміну полоненими. Бойовики мовчать Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами G7. Говорили зокрема про обмін полоненими з так званими "Л/ДНР".

Про це йдеться на сайті президента.

Єрмак проінформував дипломатів про безпекову ситуацію на Донбасі й біля кордонів України та про перебіг переговорів щодо припинення війни.

За словами глави Офісу президента, процес взаємного звільнення утримуваних осіб не рухається.

"Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати п'ятьох людей. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули", – сказав він.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що переговори з обміну полоненими з Росією зараз заморожені. І Україна не може вплинути на просування процесу.

Нагадаємо, в середині лютого президент Володимир Зеленський зробив заяву з приводу обміну полоненими, які не були домовлені з владою України. За його словами, будь-які неофіційні обміни полоненими Україна вважає провокацією.

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