Обмін полоненими з Луганськом пройшов за формулою "11 на 4"

Обмін полоненими на Донбасі з окремими районами Луганської області пройшов за формулою "11 на 4", так як три особи відмовилися повертатися на окуповані території. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як заявила представник окремих районів Луганської області в робочій підгрупі з гуманітарних питань Ольга Кобцева, українська сторона передала чотирьох чоловік, а "ЛНР" звільнила 11.

"Ми передали 11 осіб. У результаті опитування осіб, які повинні були бути передані "ЛНР", три людини виявили добровільне бажання залишитися на території України", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше сьогодні пройшов обмін полоненими між Києвом і Донецьком за формулою "10 на 9". Також повідомлялося, що одна людина від обміну відмовилася.

Крім того, сьогодні в Офісі президента України заявили, що тривають переговори про звільнення українців, які перебувають на території окупованого Криму і в Росії. При цьому в Офісі відзначили, що оприлюднення в ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їх включення в списки на звільнення.

