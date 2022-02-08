Обмін полоненими, КПВВ та Червоний хрест: в ТКГ оцінили можливість вирішення гумпитань

Виконуючий обов'язки першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін оцінив можливість вирішення гуманітарних питань на рівні Тристоронньої контактної групи. За його словами, цей напрямок є пріоритетним, а тому не може йти окремо від інших.

Про це розповів Костін в інтерв'ю РБК-Україна .

Обмін полоненими

Він зазначив, що Україна наполягає на першочерговому вирішенні гуманітарних питань - тобто, безумовний обмін "всіх на всіх".

"З нашого боку підготовлено все, що можна, і про це давно всім відомо. З весни 2020 року ми постійно подаємо оновлені та уточнені списки для обміну", - зауважив Костін.

Також він наголосив, те, що РФ використовує це питання як інструмент підвищення ставок в переговорному процесі з інших питань, абсолютно неприпустимо.

"Перше з основних наших завдань - це обмін. Всі наші громадяни, які незаконно утримуються на непідконтрольній території, повинні бути повернуті додому", - підкреслив Костін.

Робота Червоного хреста

Своєю чергою він також наголосив на необхідності безумовного допуску Міжнародного комітету Червоного хреста.

"Ще в 2019 році, відразу після Паризького саміту, ми прийняли необхідний закон і забезпечуємо такий доступ. А на окупованих територіях цього не робиться. І у нас досі немає інформації щодо деяких наших людей. У нас є інформація, що наші громадяни там, але їх неможливо знайти, ми навіть не знаємо, чи живі деякі з них", - розповів Костін.

Відкриття КПВВ

Разом з тим він наголосив на важливості відкриття контрольно-пропускних пунктів.

"Знову ж таки, ми зробили все необхідне. Все побудовано, відкрито, інфраструктура підготовлена. І на кожному засіданні ТКГ, і на кожному засіданні радників "нормандського формату" ми піднімаємо це питання", - наголосив Костін.

Він нагадав, що наприкінці минулого року Кабмін спростив прохід через КПВВ.

"Тобто, людина, яка переходить на підконтрольну територію, просто здає експрес-тест на COVID, і все, більше немає взагалі ніяких обмежень", - пояснив Костін.

Однак, він зауважив, що з боку окупованих територій навіть існуючі раніше пропускні пункти більшу частину часу залишаються закритими.

"Але це питання обов'язково буде на порядку денному у рамках консультацій в ТКГ, ми також будемо піднімати його на наступній зустрічі в Берліні", - резюмував Костін.