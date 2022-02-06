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Нормандську зустріч радників переносити не планують. Єрмак йде на поправку

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Київ, Неділя 06 лютого 2022 13:52
Нормандську зустріч радників переносити не планують. Єрмак йде на поправку Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Хворий на коронавірус глава Офісу президента України Андрій Єрмак вже йде на поправку. Тому українська сторона не планує переносити нормандську зустріч політичних радників, яка має пройти 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

За словами джерела, Єрмак вже йде на поправку і має намір відправитися в Берлін.

"Тому зустріч переносити не планують", - підкреслило воно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівно за тиждень до нормандської зустрічі в Берліні Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус. Він стверджував, що "пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якомога швидше встати на ноги".

Нормандська зустріч в Берліні повинна стати продовженням контактів, які відбулися в Парижі за участю політичних радників президентів України, Росії, Франції та Німеччини.

Як сказав парламентер від Росії Дмитро Козак, сторони мають намір зустрітися в Берліні і "спробувати знайти розв'язки з усіх проблем, які не вирішені".

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Андрій Єрмак Нормандський формат
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