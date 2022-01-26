Радники "нормандської четвірки" домовилися про ще одну зустріч: де і коли
Фото: заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак (kremlin.ru)
Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що ще одна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться через два тижні. Наступного разу вона пройде в Берліні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми провели інвентаризацію різночитань і домовилися провести додаткові внутрішньодержавні консультації, щоб через два тижні зустрітися в Берліні і спробувати знайти розв'язки з усіх проблем, які не дозволені", - заявив Козак.
Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч радників нормандського формату. Вона тривала більше восьми годин.