Обошел Надаля. Джокович стал рекордсменом по выигранным турнирам "Большого шлема"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат игры .

Сегодня, 11 июня, состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису Ролан Гаррос 2023 года среди мужчин.

В поединке за трофей сыграли экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович и четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия). Встреча завершилась победой серба в трех сетах за 3 часа и 15 минут.

Новак Джокович [3] - Каспер Рууд [4] - 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

В первом сете Каспер вел 4:1 с одним брейком, однако не смог удержать преимущество и уступил на тай-брейке. После этого игра перешла под контроль Новака.

Джокович в третий раз в карьере выиграл Ролан Гаррос. Всего на его счету 23 титула Grand Slam, что является рекордом у мужчин.

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