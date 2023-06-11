Обійшов Надаля. Джокович став рекордсменом за виграними турнірами "Великого шлема"
Новак Джокович обіграв Каспера Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Сербський тенісист взявши 23-й титул Grand Slam.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гри.
Сьогодні, 11 червня, відбувся фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Ролан Гаррос 2023 року серед чоловіків.
У поєдинку за трофей зіграли екс-лідер чоловічого тенісу Новак Джокович та четверта ракетка світу Каспер Рууд (Норвегія). Зустріч завершилася перемогою серба у трьох сетах за 3 години та 15 хвилин.
Новак Джокович [3] - Каспер Рууд [4] - 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
У першому сеті Каспер вів 4:1 з одним брейком, проте не зміг утримати перевагу і поступився на тай-брейку. Після цього гра перейшла під контроль Новака.
Джокович утретє у кар'єрі виграв Ролан Гаррос. Усього на його рахунку 23 титули Grand Slam, що є рекордом у чоловіків.
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