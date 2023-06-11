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Обійшов Надаля. Джокович став рекордсменом за виграними турнірами "Великого шлема"

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Україна, Неділя 11 червня 2023 20:14
Обійшов Надаля. Джокович став рекордсменом за виграними турнірами "Великого шлема" Фото: сербський тенісист Новак Джокович (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Новак Джокович обіграв Каспера Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Сербський тенісист взявши 23-й титул Grand Slam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гри.

Сьогодні, 11 червня, відбувся фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Ролан Гаррос 2023 року серед чоловіків.

У поєдинку за трофей зіграли екс-лідер чоловічого тенісу Новак Джокович та четверта ракетка світу Каспер Рууд (Норвегія). Зустріч завершилася перемогою серба у трьох сетах за 3 години та 15 хвилин.

Новак Джокович [3] - Каспер Рууд [4] - 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

У першому сеті Каспер вів 4:1 з одним брейком, проте не зміг утримати перевагу і поступився на тай-брейку. Після цього гра перейшла під контроль Новака.

Джокович утретє у кар'єрі виграв Ролан Гаррос. Усього на його рахунку 23 титули Grand Slam, що є рекордом у чоловіків.

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