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Обещал свободу за деньги. В Днепропетровской области разоблачили руководителя колонии

Фото: в Днепропетровской области разоблачили руководителя колонии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Днепропетровской области руководителя колонии поймали на взятке. Он "продавал" одному из заключенных выход на свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отмечают в ГБР, начальник колонии пообещал заключенному, который отбывал наказание за смертельное ДТП, что напишет ему позитивную характеристику и подготовит другие документы для условно досрочного освобождения. 

Фото: задержание руководителя колонии (dbr.gov.ua)

По информации правоохранителей, стоимость таких услуг руководитель колонии оценил в 100 тысяч гривен, а деньги потребовал перевести на один из банковских счетов. 

"Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ задержали начальника колонии после того, как тот получил взятку на банковский счет. Задержанному избран судом меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказывают в ГБР. 

Ему уже сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды служебной лицом. Руководителю колонии грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 

Скандалы со взятками

Напомним, ранее в Полтавской области во время получения взятки разоблачили руководителя одного из местных военкоматов. Он требовал деньги у владельца предприятия. 

Также в Черновцах задержали полицейского, который фабриковал уголовные производства. В частности, он потребовал 40 тысяч евро с местной жительницы за закрытие "дела уклонистов".

 

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Днепропетровская областьГБРкоррупция