Обіцяв свободу за гроші. У Дніпропетровській області викрили керівника колонії

У Дніпропетровській області керівника колонії спіймали на хабарі. Він "продавав" одному з ув'язнених вихід на свободу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Як зазначають у ДБР, начальник колонії пообіцяв ув'язненому, який відбував покарання за смертельну ДТП, що напише йому позитивну характеристику та підготує інші документи для умовно дострокового звільнення.
За інформацією правоохоронців, вартість таких послуг керівник колонії оцінив у 100 тисяч гривень, а гроші вимагав переказати на один з банківських рахунків.
"Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ затримали начальника колонії після того, як той отримав хабар на банківський рахунок. Затриманому обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповідають у ГБР.
Йому вже повідомили про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою. Керівнику колонії загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше у Полтавській області під час отримання хабара викрили керівника одного з місцевих військкоматів. Він вимагав грошей у власника підприємства.
Також у Чернівцях затримали поліцейського, який фабрикував кримінальні провадження. Зокрема, він вимагав 40 тисяч євро із місцевої мешканки за закриття "справи ухилістів".
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