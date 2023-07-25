ua en ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Требовал 40 тысяч евро взятки за закрытие дела. В Черновцах задержали полицейского

Новина українською →
Черновцы, Вторник 25 июля 2023 15:50
Требовал 40 тысяч евро взятки за закрытие дела. В Черновцах задержали полицейского Фото: в Черновцах задержали полицейского (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Черновцах задержали полицейского, который фабриковал уголовные производства. В частности, он потребовал 40 тысяч евро с местной жительницы за закрытие "дела уклонистов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, Служба безопасности совместно с ДБР и Национальной полицией разоблачила коррупционную схему в одном из подразделений Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

В результате совместных мероприятий задержан руководитель следственного отделения одного из райуправлений региона. Чиновник требовал 40 тысяч евро с местной жительницы за не привлечение ее к уголовной ответственности и закрытие "дела уклонистов".

Сотрудники СБУ и ДБР задокументировали получение должностным лицом первой части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч евро. Позже злоумышленник был задержан в Черновцах во время передачи ему второй части взятки вблизи дома потерпевшей.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, совершенное в особо крупном размере должностным лицом).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. В частности, проверяется причастность к коррупционной схеме руководства регионального подразделения Национальной полиции.

Обнаружение "уклонистов" в Украине

Недавно сообщалось, что в Украине разоблачены еще 15 организаторов схем для "уклонистов". Среди подозреваемых депутат Черниговского городского совета.

Также бывший служащий АО "Мотор Сич" разоблачен на организации и содействии незаконной переправке "уклонистов" через границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Черновцы Буковина полиция
NEWS
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
DAILY
В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации