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Украина выдала Чехии организаторов колл-центра, которые выманили более 7,5 млн евро

Вторник 26 сентября 2023 17:38
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Украина выдала Чехии организаторов колл-центра, которые выманили более 7,5 млн евро Фото: Украина выдала Чехии организаторов колл-центра (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина провела экстрадицию пяти организаторов колл-центра в Чехию. Они смогли выманить у чехов более 7 млн 609 тысяч евро (около 300 млн гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Правоохранители напоминают, что смогли установить двух организаторов колл-центра в Днепре - граждан Украины и Чехии. Они смогли привлечь к работе в преступной организации более 20 человек.

Во время звонков мошенники осуществляли подмену телефонного номера - они представлялись сотрудниками службы безопасности банковского учреждения и сообщали жертвам, что их банковский счет взломан, а для сохранения средств их временно нужно перевести на другой "безопасный" счет.

"Достоверность этой информации подтверждали другим звонком - якобы от полицейского, подтверждающего достоверность взлома счета и необходимости перевода денег на другой счет", - уточняют правоохранители.

Пятерых мошенников передали правоохранителям Чехии на пункте пропуска "Краковец" во Львовской области. В ближайшее время планируется экстрадиция еще одного злоумышленника.

К расследованию привлекли более 100 украинских и чешских полицейских, работавших в совместной следственной группе.

Напомним, в начале августа стало известно, что мошенники создали в Украине фейковый call-центр, чтобы выманивать деньги под видом инвестиций. Их "офис" размещался в центре Киева.

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Чехия шахраї национальная полиция
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