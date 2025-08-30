Работало более 300 человек: в Днепре закрыли 11 мошеннических колл-центров
Прокуроры и полиция в Днепропетровской области в рамках уголовного производства разоблачили и прекратили деятельность 11 мошеннических колл-центров, которые функционировали в городе Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Так, часть из них работала под видом брокерских компаний по схеме "инвестиционной поддержки". Их операторы убеждали граждан вкладывать средства в криптовалюту и обещали прибыль от торговли на бирже.
Другие представлялись работниками службы безопасности банков и сообщали гражданам о якобы необходимости установки мобильного приложения для защиты персональных данных. После его инсталляции они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и снимали средства со счетов.
В ходе обысков прокуроры изъяли более 700 единиц техники, которая обеспечивала работу около 300 операторов. Также изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, денежные средства, поддельные печати и другие вещественные доказательства. Готовится ходатайство об аресте изъятого имущества.
Действия мошенников в Украине
Недавно в Украине разоблачили и обезвредили международную группировку, которая мошенническим путем завладевала средствами граждан Евросоюза. В частности, жертвами мошенников стали жители Чехии.
Также напомним, по данным НБУ, средняя сумма мошеннической операции с карточками в Украине выросла в 2024 году на 40% до 4 247 гривен.
А недавно в Сумах разоблачили псевдоблаготворительную организацию, которая присвоила более миллиона гривен пожертвований, собранных якобы на нужды ВСУ и пострадавших от войны.
Также РБК-Украина предупреждало, что в мессенджерах появилась новая мошенническая схема.