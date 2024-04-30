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Обсуждали срыв российских планов и не только. Зеленский провел ряд совещаний по войне

Киев, Вторник 30 апреля 2024 20:51
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Обсуждали срыв российских планов и не только. Зеленский провел ряд совещаний по войне Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 апреля, провел большое количество совещаний на военную тематику. В частности, в их ходе обсуждался срыв российских планов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику - по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и наших действий - и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач", - рассказал глава государства.

По его словам, был доклад главнокомандующего Александра Сырского, а также обсуждение с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия от партнеров.

"Нам нужно существенное ускорение снабжения, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша, украинская инициатива - ПВО, наша артиллерия, наши дроны", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что частично это удается решить благодаря украинскому производству и всем, кто помогает Силам обороны. Особенных результатов удалось достичь в вопросе дронов.

Глава государства отметил, что Украина очень рассчитывает на оперативность поставок от США.

"Это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где угодно на оккупированной территории, а также в нашей силе - в силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском и на юге государства", - добавил Зеленский.

Возможное наступление РФ

Напомним, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые планы россиян. По его словам, враг готовит новое наступление, оно может начаться в конце мая или в начале июня.

Также глава государства через несколько дней уточнил, что россияне готовятся пополнить свою армию еще на 300 тысяч человек в рамках мобилизации.

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