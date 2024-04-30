Обговорювали зрив російських планів і не лише. Зеленський провів низку нарад щодо війни

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 квітня, провів велику кількість нарад на військову тематику. Зокрема, в їхньому ході обговорювався зрив російських планів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику - щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта та наших дій - і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань", - розповів глава держави.

За його словами, була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, а також обговорення з міністром оборони Рустемом Умєровим про постачання зброї від партнерів.

"Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива - ППО, наша артилерія, наші дрони", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що частково це вдається вирішити завдяки українському виробництву та всім, хто допомагає силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти у питанні дронів.

Глава держави зазначив, що Україна дуже розраховує на оперативність постачання від США.

"Це поставки, які мають відчуватися в знищеній логістиці окупанта, в їхньому страху базуватися де завгодно на окупованій території, а також у нашій силі - у силі, яка має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Куп'янському та на півдні держави", - додав Зеленський.