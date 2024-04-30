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Обговорювали зрив російських планів і не лише. Зеленський провів низку нарад щодо війни

Київ, Вівторок 30 квітня 2024 20:51
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Обговорювали зрив російських планів і не лише. Зеленський провів низку нарад щодо війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 квітня, провів велику кількість нарад на військову тематику. Зокрема, в їхньому ході обговорювався зрив російських планів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику - щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта та наших дій - і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань", - розповів глава держави.

За його словами, була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, а також обговорення з міністром оборони Рустемом Умєровим про постачання зброї від партнерів.

"Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива - ППО, наша артилерія, наші дрони", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що частково це вдається вирішити завдяки українському виробництву та всім, хто допомагає силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти у питанні дронів.

Глава держави зазначив, що Україна дуже розраховує на оперативність постачання від США.

"Це поставки, які мають відчуватися в знищеній логістиці окупанта, в їхньому страху базуватися де завгодно на окупованій території, а також у нашій силі - у силі, яка має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Куп'янському та на півдні держави", - додав Зеленський.

Можливий наступ РФ

Нагадаємо, наприкінці березня президент України Володимир Зеленський розкрив нові плани росіян. За його словами, ворог готує новий наступ, він може розпочатися наприкінці травня чи на початку червня.

Також глава держави за кілька днів уточнив, що росіяни готуються поповнити свою армію ще на 300 тисяч людей у рамках мобілізації.

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