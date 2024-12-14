Обсудят миротворцев. Politico узнало новые детали встречи Зеленского с лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретиться с европейскими лидерами 18 декабря. В частности, на встрече будет обсуждаться вопрос миротворцев в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание со ссылкой на пять источников, встреча состоится "на фоне давления со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, требующего от европейских стран контролировать любое будущее мирное соглашение между Киевом и Москвой путем введения войск в Украину".

"Встреча будет организована в кулуарах саммита ЕС - Западные Балканы в среду во второй половине дня, на который лидеры ЕС прибудут в Брюссель", - отмечают журналисты.

Кроме Рютте и Зеленского, среди приглашенных участников будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Европейского совета Антониу Коста и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер также примут участие во встрече.