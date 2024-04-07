Россия целый день бьет по Харькову. Пострадали четыре человека

Российские войска целый день наносят удары по Харькову. Сейчас известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Россияне весь день наносят удары по Харькову. На данный момент враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина", - рассказал он.

В частности, 45-летний мужчина получил обломочные ранения, он от госпитализации отказался.

"У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте", - констатировал председатель ОВА.

Последствия обстрела

Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.