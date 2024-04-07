Россия целый день бьет по Харькову. Пострадали четыре человека
Российские войска целый день наносят удары по Харькову. Сейчас известно о четырех пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Россияне весь день наносят удары по Харькову. На данный момент враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина", - рассказал он.
В частности, 45-летний мужчина получил обломочные ранения, он от госпитализации отказался.
"У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте", - констатировал председатель ОВА.
Последствия обстрела
Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.
Атаки на Харьков
Российские войска с начала суток уже дважды обстреляли город. Днем в Харькове прогремели взрывы. Сообщалось, что город находится под обстрелом. Вскоре стало известно о четырех "прилетах" по центру города.
Ранее во время атаки российскими дронами, в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Трое людей пострадали. Кроме того, энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.
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