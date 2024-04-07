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Россия целый день бьет по Харькову. Пострадали четыре человека

Харьков, Воскресенье 07 апреля 2024 13:41
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Россия целый день бьет по Харькову. Пострадали четыре человека Фото: из-за обстрела Харькова 7 апреля пострадали 4 человека (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска целый день наносят удары по Харькову. Сейчас известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Россияне весь день наносят удары по Харькову. На данный момент враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина", - рассказал он.

В частности, 45-летний мужчина получил обломочные ранения, он от госпитализации отказался.

"У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте", - констатировал председатель ОВА.

Последствия обстрела

Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.

Атаки на Харьков

Российские войска с начала суток уже дважды обстреляли город. Днем в Харькове прогремели взрывы. Сообщалось, что город находится под обстрелом. Вскоре стало известно о четырех "прилетах" по центру города.

Ранее во время атаки российскими дронами, в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Трое людей пострадали. Кроме того, энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.

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