Обсудили поддержку Украины. Премьер Британии встретился с президентом Польши

Сунак встречается с президентом Польши на фоне призывов к истребителям в Украине. В ходе встречи планируется обсуждение дальнейшей помощи для Киева.

Встреча британского премьера с Дудой состоялась после того, как правительство объявило о расширении Sky Sabre в Польше - ракетной системы, впервые развернутой в стране в прошлом году для "защиты ее воздушного пространства от любой последующей агрессии со стороны России".

"Нет ничего такого, в чем мы более едины, чем в нашей непоколебимой поддержке Украины... И я знаю, что мы поговорим об этом позже сегодня - что еще мы можем сделать для того, чтобы Украина выиграла этот конфликт", - заявил Сунак вскоре после приветствия Дуды.

Польский президент в свою очередь поблагодарил премьера Британии за "вашу очень, очень, очень четкую поддержку Украины" и за поддержку безопасности Польши.