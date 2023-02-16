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Обсудили поддержку Украины. Премьер Британии встретился с президентом Польши

Фото: президент Польши Анджей Дуда и премьер Британии Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 февраля, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Лондон для встречи с премьером Британии Риши Сунаком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сунак встречается с президентом Польши на фоне призывов к истребителям в Украине. В ходе встречи планируется обсуждение дальнейшей помощи для Киева.

Встреча британского премьера с Дудой состоялась после того, как правительство объявило о расширении Sky Sabre в Польше - ракетной системы, впервые развернутой в стране в прошлом году для "защиты ее воздушного пространства от любой последующей агрессии со стороны России".

"Нет ничего такого, в чем мы более едины, чем в нашей непоколебимой поддержке Украины... И я знаю, что мы поговорим об этом позже сегодня - что еще мы можем сделать для того, чтобы Украина выиграла этот конфликт", - заявил Сунак вскоре после приветствия Дуды.

Польский президент в свою очередь поблагодарил премьера Британии за "вашу очень, очень, очень четкую поддержку Украины" и за поддержку безопасности Польши.

Напомним, на днях министр обороны Польши спрогнозировал положительное решение по истребителям для Украины.

Кроме того, недавно министры обороны Польши и Британии обсудили обучение украинских военных.

Также мы писали, что премьер Британии Риши Сунак поручил Министерству обороны изучить, какие истребители его страна может потенциально передать Украине.

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ВеликобританияПольшаАнджей Дудадопомога арміїРиши Сунак