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Министры обороны Польши и Британии обсудили обучение украинских военных

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 19:45
Министры обороны Польши и Британии обсудили обучение украинских военных Фото: министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и министр обороны Британии Бен Уоллес (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша последовательно формирует коалицию стран, помогающих Украине в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

"Сегодня я обсуждал коалицию стран, помогающих Украине с министром обороны Британии Беном Уоллесом", - говорится в сообщении.

По словам Мариуша Блащака, был поднят вопрос обучения украинских солдат в Польше.

Блащак добавил, что таким образом Польша продолжает формировать коалицию стран-партнеров, помогающих Украине в войне против российских оккупантов.

Напомним, что украинские военные уже через несколько дней начнут обучение по использованию танков Leopard в Польше.

Украинские новобранцы начали военную подготовку под руководством контингента операции "Куда" австралийских Сил обороны.

Премьер-министр Британии Риши Сунак, во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверил, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь как можно быстрее прибыла на фронт.

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