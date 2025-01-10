Умеров назвал четыре приоритета военной стратегии на 2025 год
Украина во время 25-го заседания встречи в формате "Рамштайн" 9 января представила военную стратегию на 2025 год. Она базируется на четырех ключевых приоритетах.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
Умеров назвал следующие приоритеты:
- стабилизация линии фронта
- укрепление обороноспособности Украины
- усиление защиты неба и морских путей
- асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб.
Министр обороны заявил, что это была одна из важнейших встреч в формате "Рамштайн", которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины.
Во время встречи утвердили дорожные карты развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:
- авиация
- ПВО
- морские способности
- артиллерия
- бронетехника
- ИТ
- дроны
- разминирование
"Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии", - написал министр обороны.
Помощь от партнеров
Умеров сообщил, что во время встречи было объявлено о новых пакетах помощи.
- США: новый пакет помощи на сумму 500 млн долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16.
- Канада: помощь на 440 млн канадских долларов (305 млн долларов), включая 100 млн на закупку украинского оружия по Датской модели.
- Великобритания: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 млн фунтов (55 млн долларов). В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.
- Норвегия: 700 млн норвежских крон (60 млн долларов) для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы.
- Германия: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.
- Исландия: профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 млн евро.
Формат "Рамштайн" - это международная координационная платформа для обсуждения и согласования военной помощи Украине в условиях российской агрессии. Его официальное название - Контактная группа по вопросам обороны Украины.
Этот формат был основан в апреле 2022 года по инициативе США. Первая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии, что и дало название формата. С тех пор страны-участницы регулярно проводят встречи для координации усилий в предоставлении оружия, боеприпасов, техники, гуманитарной помощи, а также для обсуждения стратегических аспектов военной поддержки Украины.
За три года полномасштабной войны участники "Рамштайн" задекларировали более 145 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности.