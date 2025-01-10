Умеров назвал четыре приоритета военной стратегии на 2025 год

Украина во время 25-го заседания встречи в формате "Рамштайн" 9 января представила военную стратегию на 2025 год. Она базируется на четырех ключевых приоритетах.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

Умеров назвал следующие приоритеты:

стабилизация линии фронта

укрепление обороноспособности Украины

усиление защиты неба и морских путей

асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб.

Министр обороны заявил, что это была одна из важнейших встреч в формате "Рамштайн", которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины.

Во время встречи утвердили дорожные карты развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:

авиация

ПВО

морские способности

артиллерия

бронетехника

ИТ

дроны

разминирование

"Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии", - написал министр обороны.

Помощь от партнеров

Умеров сообщил, что во время встречи было объявлено о новых пакетах помощи.