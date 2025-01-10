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Умеров назвал четыре приоритета военной стратегии на 2025 год

Украина, Пятница 10 января 2025 09:00
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Умеров назвал четыре приоритета военной стратегии на 2025 год Фото: министр обороны Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина во время 25-го заседания встречи в формате "Рамштайн" 9 января представила военную стратегию на 2025 год. Она базируется на четырех ключевых приоритетах.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Умеров назвал следующие приоритеты:

  • стабилизация линии фронта
  • укрепление обороноспособности Украины
  • усиление защиты неба и морских путей
  • асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб.

Министр обороны заявил, что это была одна из важнейших встреч в формате "Рамштайн", которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины.

Во время встречи утвердили дорожные карты развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:

  • авиация
  • ПВО
  • морские способности
  • артиллерия
  • бронетехника
  • ИТ
  • дроны
  • разминирование

"Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии", - написал министр обороны.

Помощь от партнеров

Умеров сообщил, что во время встречи было объявлено о новых пакетах помощи.

  • США: новый пакет помощи на сумму 500 млн долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16.
  • Канада: помощь на 440 млн канадских долларов (305 млн долларов), включая 100 млн на закупку украинского оружия по Датской модели.
  • Великобритания: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 млн фунтов (55 млн долларов). В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.
  • Норвегия: 700 млн норвежских крон (60 млн долларов) для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы.
  • Германия: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.
  • Исландия: профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 млн евро.

Формат "Рамштайн" - это международная координационная платформа для обсуждения и согласования военной помощи Украине в условиях российской агрессии. Его официальное название - Контактная группа по вопросам обороны Украины.

Этот формат был основан в апреле 2022 года по инициативе США. Первая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии, что и дало название формата. С тех пор страны-участницы регулярно проводят встречи для координации усилий в предоставлении оружия, боеприпасов, техники, гуманитарной помощи, а также для обсуждения стратегических аспектов военной поддержки Украины.

За три года полномасштабной войны участники "Рамштайн" задекларировали более 145 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности.

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