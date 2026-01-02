Без обсуждений и надлежащих процедур: эксперт отметил риски инициативы по продаже лекарств на АЗС

Политолог Кирилл Сазонов раскритиковал инициативу по разрешению продажи безрецептурных лекарственных средств на автозаправочных станциях, заявив, что соответствующие решения готовятся без надлежащих процедур и публичного обсуждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Сазонова в Facebook.

По его словам, идея представляется как шаг к повышению доступности лекарств, однако на практике она не решает ключевой проблемы - высоких цен.

Политолог подчеркнул, что в Украине нет дефицита аптек, а расширение каналов продаж не влияет на стоимость препаратов, но в то же время создает риск размывания правил фармацевтического рынка.

Сазонов также обратил внимание на вопросы безопасности. По его мнению, продажа лекарств на АЗС будет происходить без участия профильных специалистов, что повышает риски самолечения и ослабляет систему фармаконадзора, которую обеспечивают аптечные заведения.

Кроме того, политолог отметил противоречивость государственной политики в этой сфере. Параллельно с либерализацией продажи лекарств на АЗС власть планирует ограничить ассортимент препаратов в аптеках, размещенных в государственных и коммунальных больницах, позволив реализацию лишь трех самых дешевых аналогов из Национального каталога цен.

По оценке Сазонова, такие решения принимаются по упрощенной процедуре без полноценного общественного обсуждения и соблюдения стандартных регуляторных требований. Он считает, что подобный подход выглядит как имитация реформы, а не системная работа с причинами высоких цен на лекарственные средства.