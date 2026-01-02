Без обговорень та належних процедур: експерт вказав на ризики ініціативи з продажу ліків на АЗС

Політолог Кирило Сазонов розкритикував ініціативу щодо дозволу продажу безрецептурних лікарських засобів на автозаправних станціях, заявивши, що відповідні рішення готуються без належних процедур і публічного обговорення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Сазонова у Facebook.

За його словами, ідея подається як крок до підвищення доступності ліків, однак на практиці вона не вирішує ключової проблеми - високих цін.

Політолог наголосив, що в Україні немає дефіциту аптек, а розширення каналів продажу не впливає на вартість препаратів, натомість створює ризик розмивання правил фармацевтичного ринку.

Сазонов також звернув увагу на питання безпеки. На його думку, продаж ліків на АЗС відбуватиметься без участі профільних фахівців, що підвищує ризики самолікування і послаблює систему фармаконагляду, яку забезпечують аптечні заклади.

Крім того, політолог вказав на суперечливість державної політики у цій сфері. Паралельно з лібералізацією продажу ліків на АЗС, влада планує обмежити асортимент препаратів в аптеках, розміщених у державних і комунальних лікарнях, дозволивши реалізацію лише трьох найдешевших аналогів з Національного каталогу цін.

За оцінкою Сазонова, такі рішення ухвалюються за спрощеною процедурою, без повноцінного громадського обговорення та дотримання стандартних регуляторних вимог. Він вважає, що подібний підхід виглядає як імітація реформи, а не системна робота з причинами високих цін на лікарські засоби.