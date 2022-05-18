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Знеструмлена остання підстанція. Загарбники залишили Луганську область без світла, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Іван Носальський

В результаті постійних обстрілів населених пунктів Луганської області військами РФ була повністю знеструмлена остання велика електрична підстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію", - розповів Гайдай.

При цьому він додав, що руйнування інфраструктури є дуже серйозними. Ремонт поки неможливий через те, що обстріли не припиняються.

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай повідомляв, що у понеділок, 16 травня, окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ з артилерії. Снаряди потрапили у житлові райони.

Також ми писали, що, за інформацією Луганської ОВА, російські війська контролюють близько 90% території Луганської області.

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