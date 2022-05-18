Знеструмлена остання підстанція. Загарбники залишили Луганську область без світла, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію", - розповів Гайдай.

При цьому він додав, що руйнування інфраструктури є дуже серйозними. Ремонт поки неможливий через те, що обстріли не припиняються.