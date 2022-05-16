Війська РФ обстріляли Лисичанськ та Сєверодонецьк: у низці будівель спалахнули пожежі

У понеділок, 16 травня, окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ з артилерії. Снаряди потрапили у житлові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

Гайдай розповів, що по Сєвєродонецьку було завдано дуже потужних ударів. Кількість ушкоджених будинків ще з'ясовують. Рятувальники ліквідували пожежу у будівлі складу місцевого науково-виробничого об'єднання.

При цьому в Лисичанську внаслідок обстрілу ворога почалася пожежа в одному з житлових районів міста. ДСНС працює на місці.

Обстріли Луганської області (t.me/luhanskaVTSA)