Обесточена последняя подстанция. Захватчики оставили Луганскую область без света, - Гайдай

В результате постоянных обстрелов населенных пунктов Луганской области войсками РФ была полностью обесточена последняя крупная электрическая подстанция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию", - рассказал Гайдай.
При этом он добавил, что разрушение инфраструктуры очень серьезно. Ремонт пока невозможен из-за того, что обстрелы не прекращаются.
Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщал, что в понедельник, 16 мая, кафиры обстреляли Северодонецк и Лисичанск из артиллерии. Снаряды попали в жилые районы.
Также мы писали, что, по информации Луганской ОВА, российские войска контролируют около 90% территории Луганской области.
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