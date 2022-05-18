Обесточена последняя подстанция. Захватчики оставили Луганскую область без света, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию", - рассказал Гайдай.

При этом он добавил, что разрушение инфраструктуры очень серьезно. Ремонт пока невозможен из-за того, что обстрелы не прекращаются.