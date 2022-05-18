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Обесточена последняя подстанция. Захватчики оставили Луганскую область без света, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Иван Носальский

В результате постоянных обстрелов населенных пунктов Луганской области войсками РФ была полностью обесточена последняя крупная электрическая подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию", - рассказал Гайдай.

При этом он добавил, что разрушение инфраструктуры очень серьезно. Ремонт пока невозможен из-за того, что обстрелы не прекращаются.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщал, что в понедельник, 16 мая, кафиры обстреляли Северодонецк и Лисичанск из артиллерии. Снаряды попали в жилые районы.

Также мы писали, что, по информации Луганской ОВА, российские войска контролируют около 90% территории Луганской области.

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