Выберут вместе с G7. Новый наблюдательный совет "Энергоатома" представят в течение недели

В течение недели правительству представят предложения по новому составу Наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Обновление совета направлено на усиление антикризисного управления.

Указано, что по поручению премьер-министра Украины Юлии Свириденко Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом".

Известно, что уже начата работа со списками возможных кандидатов, а советник, который помогает министерству, уже избран.

В условиях полномасштабной войны Наблюдательный Совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за:

антикризисное управление,

своевременную реакцию на риски,

обеспечение безопасности и устойчивости работы компании.

Обновление состава Совета направлено именно на усиление этих функций, а также на обеспечение быстрого взаимодействия компании с антикоррупционными и аудиторскими органами, международными партнерами и обществом.

Речь идет о необходимости адаптации системы корпоративного управления к новым вызовам - более быстрым решениям, антикризисным механизмам и усиленной ответственности.

Понимая непричастность Наблюдательного Совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, Министерство рассчитывает на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период - в частности, в передаче материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска работы нового состава Совета.

Министерство также отмечает, что первый Наблюдательный совет помог сформировать первые процессы и рамку современного корпоративного управления.

"Мы благодарны его членам за вклад в создание основы для дальнейшей трансформации компании", - отметили в министерстве.

Аудит "Энергоатома"

Параллельно, по поручению правительства, Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит "Энергоатома" в связи с обнародованными НАБУ фактами: аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней, полный аудит компании - в срок до 90 рабочих дней.

Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет будет представлен правительству после завершения работы аудиторов.

Отмечается, что быстрое принятие решений в ситуации с "Энергоатомом" является важным не только для внутренней стабильности, но и для выполнения Украиной обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС.

"Это демонстрирует готовность государства действовать по международным стандартам и защищать инвестиции партнеров даже в сложных условиях", - добавили в министерстве.